Тюменская область в лидерах по привлечению негосударственного сектора к оказанию услуг в соцсфере

Тюменская область в лидерах по привлечению негосударственного сектора к оказанию услуг в социальной сфере, сообщил директор департамента социального развития Тюменской области Дмитрий Грамотин на заседании регионального Координационного совета по вопросам развития и поддержки СОНКО.

"Тюменская область вновь вошла в пятерку лидеров по привлечению негосударственного сектора к оказанию услуг в социальной сфере. В рейтинге субъектов РФ по итогам реализации механизмов поддержки СО НКО в 2022 году, подготовленном Минэкономразвития России в 2023 году, регион занял 5 место. Существенный вклад в достижение такого статуса региона на российском уровне внесли органы местного самоуправления и ресурсные центры поддержки некоммерческих организаций", – отметил Дмитрий Грамотин.

Согласно указа президента РФ в регионе в 2022 и 2023 годах были приняты дополнительные меры поддержки социально ориентированных НКО. Правительством региона были выделены средства для проведения специальных (дополнительных) конкурсов для СОНКО.

Подробнее об этом в своем докладе рассказала Юлия Мясникова, начальник отдела поддержки и развития негосударственных организаций и общественных связей департамента социального развития Тюменской области. Как сообщила Юлия Геннадьевна, в 2022 году впервые прошел специальный конкурс губернатора, по итогам которого поддержку на общую сумму 15 млн рублей получил 31 проект. В 2023 году также был организован специальный конкурс, по итогам которого поддержку на сумму 25 млн рублей получили 18 проектов, направленных на поддержку участников СВО и членов их семей, взаимодействие с общественными организациями Краснодона и Краснодонского района, поиск без вести пропавших участников СВО.

В рамках объявленного президентом страны Года семьи в Тюменской области в рамках конкурса грантов губернатора Тюменской области 2024 года существенно увеличено финансирование направления "Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства" с 9 миллионов в 2023 году до 16 миллионов рублей в текущем году. При этом проекты, направленные на работу с семьей, могут быть поддержаны и в других конкурсных направлениях.

Всего с 2021 года в рамках конкурса грантов губернатора Тюменской области, который проводится с софинансированием Фонда президентских грантов, поддержку на сумму почти 170 млн рублей получили 237 проектов. На конкурс грантов губернатора 2024 года предусмотрено 88 млн рублей, в том числе более 39 млн рублей составит софинансирование Фонда президентских грантов. Прием заявок идет до апреля.

Помимо грантовой, НКО в Тюменской области также оказываются различные виды информационной поддержки. В том числе предусмотрено содействие в создании официальных сайтов. О порядке отбора для получения этого вида поддержки рассказала Елена Изосимова, начальник информационно-аналитического отдела департамента информатизации Тюменской области. Так, официальные сайты будут создаваться на базе подсистемы портала госуслуг "Госвеб", что гарантирует высокий уровень защиты персональных данных, соответствие нормам и лучшим практикам, наличие необходимых сервисов, а также удобство использования и постоянную техподдержку.

Традиционно в ходе Координационного совета практическим опытом поделились представители муниципальных образований и сами НКО. Так, о поддержке и развитии НКО рассказала Марина Вакарина, заместитель главы Голышмановского городского округа по социальным вопросам.

В Голышмановском городском округе созданы условия для развития местного сообщества, которое принимает участие в решении социально значимых проблем. Получение поддержки возможно по итогам окружных конкурса гражданских инициатив, конкурса поддержки молодежных инициатив, конкурса профилактических проектов "Воплощай идеи в жизнь". Уполномоченным органом по проведению муниципальных грантовых конкурсов является благотворительный фонд "Наше время". Только в 2023 году общий объём передаваемых средств в рамках субсидии от администрации в фонд средств составил почти 5 млн рублей.

Как отметила Марина Вакарина, в 2023 году округ стал активнее принимать участие в грантовых конкурсах регионального и федерального уровня. Так, в прошлом году окружные НКО получили на реализацию своих проектов более 2,5 млн рублей (в том числе по итогам конкурсов Президентского фонда культурных инициатив, конкурса и спецконкурса грантов губернатора Тюменской области, конкурса ООО "Запсибнефтехим").

"Мы всегда говорим спасибо тем, кто принимает участие в реализации проектов, добровольчестве, благотворительности, а это активные граждане, инициативные группы, НКО - всё строится на совместной работе", - такими словами завершила свое выступление Марина Вакарина, заместитель главы Голышмановского городского округа по социальным вопросам.

Для того, чтобы члены совета могли лично познакомиться с тем, какой социальный эффект оказывает поддержка некоммерческих организаций, на заседании были презентованы два проекта-победителя конкурса грантов губернатора Тюменской области - "Ждём папу на ужин" от АНО "Центр семейного развития "Атлас" и "#Летаем_Вместе" от Ленинской организации г. Тюмени Тюменской областной организации Всероссийского общества инвалидов.

Так, в рамках проекта "Ждем папу на ужин" дети из семей участников СВО научились выбирать продукты в магазине, самостоятельно готовить сырники, хинкали, борщ и лазанью, а также изучили азы кулинарного мастерства. Вместе с детьми участие в проекте принимали и их мамы — это помогло снять тревожность, получить положительные эмоции. И даже были случаи, когда дети готовили завтрак для пап, которые приходили в отпуск со спецоперации.

Проект "#Летаем_Вместе" уникален тем, что организует реабилитацию молодых тюменцев с ДЦП в аэротрубе. По словам специалистов, нарушение координации и гипертонус мышц – проблемы большинства людей с ДЦП. Именно в аэротрубе наступает вынужденное расслабление мышц. Одновременно без силовой нагрузки тренировка развивает и укрепляет мускулатуру, улучшается координация, ориентироваться в пространстве становится легче, скорость реакций увеличивается.

Члены совета также приняли план работы Координационного совета на 2024 год, ознакомились с итогами реализации в 2023 году региональной программы по поддержке СО НКО и дорожной карты по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, в 2023 году.