На гранты НКО в Тюменской области выделили более 88 млн рублей

1 марта стартует прием заявок от социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) конкурс грантов губернатора Тюменской области. Суммы грантов на реализацию проектов - от 200 тысяч до 1 миллиона рублей. Общая сумма конкурса, с учетом средств, поступивших от Фонда президентских грантов, составляет более 88 миллионов рублей.

В конкурсе 11 направлений:

- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;

- охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;

- поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;

- поддержка проектов в области культуры и искусства;

- развитие институтов гражданского общества;

- поддержка молодежных проектов;

- сохранение исторической памяти;

- охрана окружающей среды и защита животных;

- поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;

- укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;

- развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников.

В связи с Годом семьи существенно увеличено направление "Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства". Приём заявок продлится до 17.00 5 апреля 2024 года. Итоги конкурса объявят не позднее 1 июня 2024 года.

Ознакомиться с положением и подать заявку на конкурс можно здесь. Консультации по телефонам: 8 (3452) 20-10-57, 50-26-56, электронной почте MarkinaAA@72to.ru, RomanovaTL@72to.ru.

В период заявочной кампании департамент соцразвития Тюменской области совместно с региональными и муниципальными ресурсными центрами проведет ряд обучающих мероприятий. Информация о них будет размещена в нашем сообществе, следите за обновлениями.