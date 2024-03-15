Тюменцам предлагают оценить соцпроекты

Независимая оценка итогов проектов, поддержанных по итогам конкурса грантов губернатора Тюменской области 2022 года, стартовала 15 марта на портале общественных объединений Тюменской области "Диалог". Оценка позволит выявить наличие реальной пользы и конкретного социального эффекта. По итогам будет сформирован топ-10 лучших проектов.

жителям региона предлагают оценить 80 проектов, реализованных на деньги областной казны и за счет софинансирования Фонда президентских грантов. оценки и комментарии по каждому проекту могут оставить все желающие: независимые эксперты, представители региональных и муниципальных органов власти, общественных палат, некоммерческих организаций, люди с активной жизненной позицией и благополучатели.

Оценивать проекты можно по 14 апреля 2024 года на портале "Диалог", необходима регистрация или авторизация через соцсети.

Департамент социального развития Тюменской области проводит независимую оценку итогов проектов, поддержанных по итогам конкурса грантов губернатора Тюменской области, начиная с 2023 года. Уже оценены 43 проекта, которые были поддержаны в 2021 году и реализованы с октября 2021 по октябрь 2022 года.