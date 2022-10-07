Депутаты гордумы поблагодарили тюменцев за труд

Вручение благодарственных писем учителям депутаты Тюменской гордумы приурочили к профессиональному празднику педагогов.

Так, Александр Гунбин выразил признательность педагогам школ микрорайонов Войновка и Антипино, входящих в состав избирательного округа №20. “Искренне желаю вам еще много лет успешно заниматься таким важным делом, как образование и воспитание подрастающего поколения. Пусть ваш опыт поможет вашим ученикам получить именно те знания, которые больше всего пригодятся им в жизни. Будьте здоровы и счастливы, и пусть окружающие вас люди дарят вам лишь позитивную энергию”, – пожелал учителям народный избранник и вручил им благодарственные письма депутата.

Андрей Потапов благодарственные письма депутата вручил учителям школы № 48. “Для педагога очень важно умение выслушать, сопереживать, радоваться успехам учеников и искать подходы к каждому В школе № 48 трудятся более двухсот педагогических работников, искренне любящих свою профессию. Всегда с гордостью рассказываю об их деятельности”, – отметил депутат, поздравляя учителей с профессиональным праздником.

Не остались без внимания Тюменской гордумы и медицинские работники. Дмитрий Антипов вручил Почетную грамоту гордумы кандидату медицинских наук, практикующему хирургу урологу-андрологу кардиохирургического отделения № 2 областной клинической больницы №1 Алексею Луткову. За двадцать лет работы он вернул многих взрослых и детей к полноценной жизни. “Вы замечательный доктор, тактичный, с хорошим чувством юмора, внимательный и понимающий ситуацию. Знаете свое дело, работаете оперативно и качественно. Отличные отзывы пациентов – это лучшее подтверждение вашего высокого профессионализма”, – поздравил врача с наградой депутат.