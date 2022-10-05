Городские депутаты поблагодарили учителей Тюмени за мудрость и преданность профессии

Педагоги Тюмени демонстрируют большие профессиональные возможности, умение и любовь к работе, каждый использует современные образовательные технологии, создаёт новые методики обучения, показывает высокое качество подготовки и творческий потенциал, говорится в адресованном учителям поздравлении от депутатов.

"Дорогие учителя, уважаемые ветераны педагогического труда! Ежедневно вы ищете дорогу к сердцам учеников, стремясь стать для них не только наставниками, но и друзьями, быть образцом нравственности и примером для подражания. Депутаты Тюменской городской думы благодарят вас за мудрость, искренность, преданность профессии и своим ученикам. Желают крепкого здоровья, счастья, благополучия, творческих удач и новых свершений!", - отметил в поздравлении председатель городской думы Евгений Заболотный.