Тюменцы женятся прямо на полигоне во время боевого слаживания

Десять мобилизованных жителей Тюменской области 4 октября заключили брак под звуки духового оркестра на полигоне в учебном центре ТВВИКУ, на очереди - еще 29 желающих официально обрести семью.

"Предложение сделал до мобилизации. Но планировали подождать, пока Карина закончит вуз. Ну а раз такая ситуация - решили не тянуть. Я же вернусь. Мотивация теперь очень большая. Есть ответственность за семью", — рассказал новобрачный Дмитрий. "Я очень счастлива. Буду ждать и верить", — его жена Карина.

По словам замначальника ТВВИКУ по военно-политической работе полковника Михаила Багрова, мобилизованных проинформировали о государственных и региональных мерах поддержки, всем предоставляется возможность оформить необходимые документы.

"До каждого доведены меры социальной поддержки, которые гарантирует государство и региональные органы власти для них, для их близких. Установлен диалог с органами социальной сферы: соцзащита, нотариусы, юристы. Приезжают выездные бригады, которые работают с парнями на местах", - отметил Багров.