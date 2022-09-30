Валерий Мурзин: если мы сейчас не победим, враг придет в наши дома

17:46 30 сентября 2022
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На акции "Вместе навсегда!" в Тюмени на Цветном заместитель командира мобилизованного батальона Валерий Мурзин сообщил, что командование гарнизона и ТВВИКУ прилагает все усилия для того, чтобы обучить мобилизованных, находящихся в учебном центре,  необходимым навыкам. 

Хочу успокоить наших милых женщин – мам, жен, сестер, дочерей. Правительство Тюменской области, командование гарнизона и ТВВИКУ прилагает все усилия для того, чтобы обучить личный состав. У нас достаточно офицеров, сержантов и солдат, имеющих боевой опыт. Я прошел три войны. У нас в батальоне двадцать свадеб. Обращаюсь к мужчинам: если мы сейчас не победим, враг придет в наши дома. И мы даем слово, что не опозорим гордое имя сибиряка", - отметил Валерий Мурзин.

Теги: мобилизация
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