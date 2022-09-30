Выставка о подвиге молодогвардейцев открылась в тюменском парке "Россия – моя история"

В Историческом парке "Россия – моя история" в четверг открылась выставка, посвященная подвигу молодогвардейцев, в основе проекта - предоставленные музеем "Молодая гвардия" в городе Краснодоне (ЛНР) архивные документы, сообщает информцентр правительства ТО.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил музей Краснодона за предоставленные экспозиции:

Мне удалось побывать в Краснодоне, посетил музей Молодой Гвардии, увидел, что подвиг молодогвардейцев, память о них священны. Прошло 80 лет с тех событий, но сегодня они приобретают особую актуальность. Пришло время встать на защиту нашей Родины, дать ответ всем угрозам. Между Тюменской областью и Краснодоном подписано соглашение, мы помогаем в восстановлении экономики, наладить мирную жизнь, но очень ценное в нашем взаимодействии - возможность патриотического воспитания молодежи, передача из поколения в поколении правды о Победе.