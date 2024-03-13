Моор пообещал краснодонским детям организовать читающий автобус

Тюменская область поможет краснодонским школьникам воплотить в жизнь проект "Читающий автобус", сообщил губернатор Александр Моор.

Идея передвижной библиотеки вошла в сборник "100 идей от детей", составленный по итогам программы "Послезавтра", которую курирует уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"Когда Мария Алексеевна была в Тюмени, она передала сборник мне. Долго не раздумывал. Сразу выбрал библиотеку на колесах. Сам люблю читать и считаю, что именно классическую бумажную книгу ничего не заменит. Пообщался с авторами проекта по видеосвязи. Ребята рассказали, какие книги хотели бы видеть в передвижной библиотеке", - рассказал Моор.

По его словам, больше всего дети из подшефной территории нуждаются в современных российских учебниках для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ (их в новых регионах пока не хватает), также нужны книги по технике, энциклопедии, художественная литература из школьной программы.

При общении с детьми решено, что ребята составят список, а тюменские власти для них купят автобус и оборудуют его всем необходимым.