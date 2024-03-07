Тюменские молодогварцейцы ведут набор волонтеров для работы в новых регионах РФ

Молодая Гвардия" Тюменской области объявила набор волонтеров для участия в гуманитарной миссии в новых регионах.
Волонтеры будут заниматься раздачей гуманитарной помощи, помогать в решении бытовых проблем, поиске пропавших людей, выполнять другие необходимые задачи на местах.
"Когда людям нужна помощь, нельзя оставаться в стороне. "Молодая Гвардия" всегда приходит на помощь туда, где остальные боятся. Наша основная задача — оказать всю необходимую поддержку мирному населению", — сказал федеральный координатор "Молодой Гвардии" по УФО Владимир Сбитнев.
Пребывание в рамках миссии составит две недели, в волонтеры набирают физически и психически здоровых граждан РФ 18-35 лет, без судимости и задолженностей. Перед отправкой на миссию все кандидаты пройдут собеседование и специальное обучение с привлечением инструкторов центра военно-спортивной подготовки "Воин". Записаться на встречу можно по номеру телефона +7(3452)798743 или в любой из соцсетей "Молодой гвардии" Тюменской области.
Ключевым направлением деятельности "Молодой Гвардии" является поддержка военнослужащих и жителей новых регионов. С 30 марта 2022 года в новых регионах постоянно находится отряд волонтёров "Молодой Гвардии". Они оказывают адресную помощь жителям, работают в больницах и госпиталях, организуют досуговые мероприятия для детей, доставляют дополнительную помощь российским военнослужащим и врачам. Тюменское отделение "Молодой Гвардии" с самого начала специальной военной операции отправляет волонтёров с гуманитарной миссией в Мариуполь и Краснодон.
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