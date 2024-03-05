Тюменские строители продолжают ремонт школ в Краснодоне

Тюменские специалисты в подшефном Краснодоне занимаются восстановлением соцобъектов, в частности, ремонтом образовательных учреждений.

"В настоящее время тюменскими специалистами ведется демонтаж старых окон и установка новых металлопластиковых окон в Краснодонской средней школе № 2 имени Кавалера ордена Ленина Н. П. Баракова, Краснодонской средней школе № 8 имени защитника Луганской Народной Республики Виталия Парсанова, Молодогвардейской средней школе № 21", - сообщает краснодонская администрация.

Между Тюменской областью и Краснодоном и Краснодонским районом ЛНР заключено соглашение о сотрудничестве. Тюменские строители уже восстановили там 31 объект транспортной, производственной и социальной инфраструктуры. В перспективе – восстановление и ремонт еще 44 объектов, в феврале сообщил губернатор Александр Моор.