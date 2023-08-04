Тюменская область в Краснодоне восстановила школу, два общежития и гостиницу

17:28 04 августа 2023
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Тюменская область восстановила школу, два общежития и гостиницу в Краснодоне. Активно ведутся работы на семи объектах здравоохранения и в двух зданиях для размещения МФЦ. Завершаются строительно-монтажные работы в детско-юношеской спортшколе, сообщили в правительстве ЛНР.

По словам заместителя Председателя Правительства ЛНР Елены Костенко, в целом республике оказывают помощь 33 региона-шефа, за вклад в восстановление объектов жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры, соцбыткульта и здравоохранения она особенно поблагодарила представителей Москвы, Красноярского края, Новосибирской и Тюменской областей.

Теги: Краснодарский край , Краснодон , ЛНР , Москва , Новосибирск , помощь
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