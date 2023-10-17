Тюменская область отремонировала больницу в Краснодоне

Глава ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил команду Тюменской области за ремонт детского отделения городской больницы в Краснодоне.

Тюменские специалисты обновили фасад здания, заменили кровлю, окна и двери, системы тепло-, водо- и электроснабжения. Благодаря региону-шефу отделение оснастили рентгеновским аппаратом, офтальмологическим оборудованием, аппаратом УЗИ. На этажах создали игровые зоны, а на территории больницы поставили детскую площадку.

"Большое спасибо губернатору Тюменской области Александру Викторовичу Моору и высокопрофессиональной команде специалистов из братского региона за заботу о маленьких жителях Краснодонщины!" - цитирует слова Пасечника информцентр правительства ТО.