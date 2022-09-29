Военком рассказал, как получить справку для поездки на отдых

Военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков ответил на вопрос о справках из военкомата, которые могут потребовать у военнообязанных при поездках за границу.
По словам военкома, если человек приобрёл билеты, например, по туристической путёвке, куплены заранее билеты, необходимо явиться в военкомат по месту жительства, написать заявление, специалисты по военному учету уточнят его персональные данные и отправят рапорт в военный комиссариат Тюменской области, на основании этого рапорта будет выдана справка установленного образца.
Куличков посоветовал заранее позаботиться об оформлении справок, так как количество обращений в военкоматы существенно увеличилось.
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