Военком рассказал, как получить справку для поездки на отдых

Военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков ответил на вопрос о справках из военкомата, которые могут потребовать у военнообязанных при поездках за границу.

По словам военкома, если человек приобрёл билеты, например, по туристической путёвке, куплены заранее билеты, необходимо явиться в военкомат по месту жительства, написать заявление, специалисты по военному учету уточнят его персональные данные и отправят рапорт в военный комиссариат Тюменской области, на основании этого рапорта будет выдана справка установленного образца.

Куличков посоветовал заранее позаботиться об оформлении справок, так как количество обращений в военкоматы существенно увеличилось.