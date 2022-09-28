Тобольск проводил на службу в ВС РФ партию добровольцев

Утром у обелиска "Защитникам Отечества во все времена" в Тобольске проводили мужчин, заключивших контракт и отправляющихся для участия в специальной военной операции.

"Ваш выбор достоин уважения, ваше принятое решение - искренняя и всецелая поддержка. Поверьте, тоболяки искренне гордятся каждым из вас. И мы благодарны вам за ваше решение встать на защиту Родины", - написал глава города Максим Афанасьев.

"Защищать свою честь, семью и Родину - это в крови у мужчин. Я пожал руку каждому добровольцу и пожелал удачи. Эти парни считают своим долгом отстоять мир и жизнь миллионов людей без нацизма. Удачи! Возвращайтесь домой!" - обратился к землякам глава района Леонид Митрюшкин.