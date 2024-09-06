Ветераны из "Боевого братства" помогают будущим контрактникам с психологической подготовкой

Тюменское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" психологически готовит желающих подписать контракт и отправиться в зону СВО, общественная организация с начала спецоперации по предложению Правительства Тюменской области создала общественный оперативный штаб по работе с жителями, которые пожелали служить по контракту, сообщает информцентр правительства ТО.

"Основная наша задача - не набрать массу народа, а общаться с каждым кандидатом, понять его мотивы сердца, его возможности. "Боевое братство" только по Тюменской области насчитывает где-то в пределах 3 000 членов организации", - отметил руководитель реготделения "Боевого братство" Иван Беспоместных.

Он отметил, что участники СВО, возвращаясь в краткосрочный отпуск, привозят анкеты бойцов, которые, находясь на передовой, желают вступить в Братство.

Общественная организация действует уже 27 лет. Изначально она была создана в качестве объединения для ветеранов боевых действий в Афганистане. Сегодня ее члены поддерживают участников СВО, их семьи, собирают и отправляют на передовую гуманитарную помощь, занимаются военно-патриотическим воспитанием молодежи.