В Тюменской филармонии прозвучит знаменитая симфония Шостаковича

Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича, три из четырех частей которой били написаны композитором в блокадном Ленинграде, будет звучать в органном зале Тюменской филармонии 25 сентября.

Любители классической музыки Тюменской области увидят одно из главных культурных событий Санкт-Петербурга — масштабный проект "Седьмая симфония. Партитура памяти", на котором Симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии исполнил Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича. Показ концерта пройдет в рамках проекта "Всероссийский виртуальный концертный зал" в органном зале Тюменской филармонии при поддержке "Ростелекома". Начало трансляции в 13.00.

Александр Березин, директор Тюменской филармонии:

Онлайн-трансляций дают возможность жителям региона смотреть и слушать лучшие концерты, шоу и выступления в режиме реального времени или в записи. В 1942 году исполнение симфонии в Ленинграде стало исключительным событием. Благодаря цифровым технологиям тюменцы смогут виртуально перенестись в Санкт-Петербург, где состоялся торжественный концерт, посвященный 80-летию со дня первого исполнения Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича.

Воспроизведение известной симфонии на петербуржской сцене стало кульминацией историко-музыкального проекта "Партитура памяти". Его разработала и воплотила в жизнь Филармония северной столицы России. Цель мероприятия — рассказать о том, как музыка Шостаковича помогла ленинградцам пережить блокаду. Автор идеи и куратор проекта – доктор исторических наук Юлия Кантор.

Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком":

Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича — известное и любимое во всем мире произведение, отражающее великую волю к победе и силу русского народа. По инициативе ''Ростелекома'' проект ''Партитура памяти'' приобрел всероссийский охват: при нашей поддержке концерт может транслироваться во многих городах России.