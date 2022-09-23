В Тюменской филармонии прозвучит знаменитая симфония Шостаковича

Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича, три из четырех частей которой били написаны композитором в блокадном Ленинграде, будет звучать в органном зале Тюменской филармонии 25 сентября.
Любители классической музыки Тюменской области увидят одно из главных культурных событий Санкт-Петербурга — масштабный проект "Седьмая симфония. Партитура памяти", на котором Симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии исполнил Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича. Показ концерта пройдет в рамках проекта "Всероссийский виртуальный концертный зал" в органном зале Тюменской филармонии при поддержке "Ростелекома". Начало трансляции в 13.00.
Александр Березин, директор Тюменской филармонии:
Онлайн-трансляций дают возможность жителям региона смотреть и слушать лучшие концерты, шоу и выступления в режиме реального времени или в записи. В 1942 году исполнение симфонии в Ленинграде стало исключительным событием. Благодаря цифровым технологиям тюменцы смогут виртуально перенестись в Санкт-Петербург, где состоялся торжественный концерт, посвященный 80-летию со дня первого исполнения Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича.
Воспроизведение известной симфонии на петербуржской сцене стало кульминацией историко-музыкального проекта "Партитура памяти". Его разработала и воплотила в жизнь Филармония северной столицы России. Цель мероприятия — рассказать о том, как музыка Шостаковича помогла ленинградцам пережить блокаду. Автор идеи и куратор проекта – доктор исторических наук Юлия Кантор.
Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком":
Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича — известное и любимое во всем мире произведение, отражающее великую волю к победе и силу русского народа. По инициативе ''Ростелекома'' проект ''Партитура памяти'' приобрел всероссийский охват: при нашей поддержке концерт может транслироваться во многих городах России.
Седьмая "Ленинградская" симфония – одна из величайших партитур XX века. История ее создания и первых исполнений, сила и масштаб воздействия этой музыки на современников поистине уникальны. Само имя Шостаковича для широкой аудитории оказалось навсегда спаяно со "знаменитой ленинградкой", – так назвала симфонию Анна Ахматова.
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