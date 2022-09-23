В Тюмени пройдет акция "Своих не бросаем"

Патриотическая акция "Своих не бросаем" пройдёт сегодня, 23 сентября, в Тюмени на Цветном бульваре, начало в 17:00.

"Организатор акции, региональный Координационный совет национальных объединений, пригласил принять участие всех желающих поддержать референдумы на Донбассе и освобожденных территориях Украины", сообщили в информационном центре правительства ТО.

На время акции будет перекрыт отрезок улицы Орджоникидзе (от улицы Герцена до улицы Ленина) с 14:00 и до окончания акции.