В Тюмени пройдет акция "Своих не бросаем"

09:59 23 сентября 2022
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Патриотическая акция "Своих не бросаем" пройдёт сегодня, 23 сентября, в Тюмени на Цветном бульваре, начало в 17:00. 

"Организатор акции, региональный Координационный совет национальных объединений, пригласил принять участие всех желающих поддержать референдумы на Донбассе и освобожденных территориях Украины",  сообщили в информационном центре правительства ТО. 

На время акции будет перекрыт отрезок улицы Орджоникидзе (от улицы Герцена до улицы Ленина) с 14:00 и до окончания акции.

Теги: акции
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