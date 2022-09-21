Детский развивающий центр KIDODO дарит семейный абонемент на посещение соляной пещеры

Фото: сеть частных детских садов KIDODO

Новая акция действует для всех, кто успеет приобрести в сентябре абонемент на Курс подготовки к школе в детском центре KIDODO.

Под руководством опытного специалиста была разработана программа подготовки детей к школе. Занятия проводит учитель-логопед с 14-летним стажем Ирина Федоровская. На курсе будущие первоклассники научатся читать, писать и считать, сформируют позитивное отношение к школе и учебному процессу.

Кроме того, занятия помогут приобрести необходимые коммуникативные навыки для общения с одноклассниками и учителем, а также без страха выходить к доске и выступать публично.

Занятия проходят 2 раза в неделю по 1,5 часа (2 урока с переменкой) с 18:30 до 20:00. Курс продлится до 31 мая.

Записаться на программу подготовки к школе и узнать подробности можно по телефону 500-908.