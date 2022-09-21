В Музейном комплексе им. И. Я. Словцова пройдет кинолекторий, посвященный отечественной анимации

Фото пресс-службы ТМПО

Девятая лекция кинолектория "История отечественной анимации" состоится в это воскресенье, 25 сентября в 15:00, в амфитеатре Музейного комплекса им. И. Я. Словцова.

В Тюмени продолжается цикл бесплатных встреч, посвященных отечественной анимации. Темой девятой лекции станет "Музыка в отечественном анимационном кино". В рамках лекции тюменцам будут показаны фрагменты из музыкальных анимационных фильмов.

Вход свободный! Музейный комплекс им. И. Я. Словцова расположен по адресу: ул. Советская, 63. Подробности по телефону: +7 (3452) 45-35-90. Возрастная категория 6+.