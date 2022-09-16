Межрегиональный форум председателей уральских ВОИ организуют в Тюмени

Межрегиональный форум председателей местных организаций УФО ВОИ пройдет в Тюмени с 22 по 26 сентября.
Форум организован Тюменской областной организацией инвалидов при поддержке Всероссийского общества инвалидов и проводится с с целью реализации стратегии ВОИ, совершенствования знаний, умений и навыков руководителей общественных организаций инвалидов по объединению усилий для создания полноценной жизни инвалидов, их реабилитации, адаптации, интеграции в общество.
В деловой программе Форума экспертные сессии, посвященные роли Всероссийского общества инвалидов в развитии институтов гражданского общества, в том числе создание рабочих мест для людей с инвалидностью в партнерстве с крупными работодателями, инклюзивное добровольчество и медиапродивжение.
В культурной программе предусмотрены экскурсии по Тюмени, выставка продукции и изделий творчества людей с инвалидностью, инклюзивный спектакль.
Спикеры и эксперты Форума – руководители федеральных и региональных организаций ВОИ, представители органов законодательной, исполнительной власти, институтов гражданского общества Тюменской области.
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