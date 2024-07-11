Тюменцы уже могут подать заявки на обновленную семейную ипотеку

13:18 11 июля 2024
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В ВТБ с 10 июля стартовал прием заявок по новым условиям семейной ипотеки. Теперь её могут оформить жители Тюменской области, воспитывающие одного ребёнка в возрасте до 6 лет включительно, двух и более несовершеннолетних детей или ребенка-инвалида. Ставка для всех регионов страны едина и составляет 6% годовых.

Все три категории заемщиков могут получить в банке семейную ипотеку на покупку частного дома от застройщика в любом регионе страны. Клиентам с одним ребенком до 6 лет включительно и ребенком-инвалидом также доступна покупка квартиры в новостройке по всей территории России и рефинансирование ранее оформленной ипотеки. Заемщики с двумя несовершеннолетними детьми могут купить такие объекты только в городах с численностью не более 50 тысяч человек и отдельных регионах, определяемых правительством.

Начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин:

В последний год семейная ипотека в принципе была самой популярной льготной программой в России. Но в июне мы ощутили буквально взрывной спрос заемщиков – в нашем банке он вырос почти на 65% к маю. Из-за завершения старых условий программы многие клиенты с детьми решили активизироваться с покупкой жилья. Особенно горячо было в последнюю неделю июня, но мы постарались помочь оформить льготный кредит максимальному числу наших клиентов. В последние полторы недели многие потенциальные заемщики ждали возобновления программы, поэтому мы открыли прием заявок сразу после официального объявления новых параметров.

Теги: ВТБ , инвалиды , ипотека , льготы , семьи
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