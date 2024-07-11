Тюменцы уже могут подать заявки на обновленную семейную ипотеку

В ВТБ с 10 июля стартовал прием заявок по новым условиям семейной ипотеки. Теперь её могут оформить жители Тюменской области, воспитывающие одного ребёнка в возрасте до 6 лет включительно, двух и более несовершеннолетних детей или ребенка-инвалида. Ставка для всех регионов страны едина и составляет 6% годовых.

Все три категории заемщиков могут получить в банке семейную ипотеку на покупку частного дома от застройщика в любом регионе страны. Клиентам с одним ребенком до 6 лет включительно и ребенком-инвалидом также доступна покупка квартиры в новостройке по всей территории России и рефинансирование ранее оформленной ипотеки. Заемщики с двумя несовершеннолетними детьми могут купить такие объекты только в городах с численностью не более 50 тысяч человек и отдельных регионах, определяемых правительством.

Начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин: