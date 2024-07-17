В трехдневной "Робинзонаде" участвуют 150 спортсменов Тюменской области

В Тюменском районе с 18 по 20 июля проходит туристский областной фестиваль среди инвалидов "Робинзонада-2024", его участниками станут 150 спортсменов в возрасте от 16 лет с особенностями здоровья из 21 муниципального образования региона.

В течение трех соревновательных дней спортсменов ожидают личные и командные соревнования по спортивному туризму с преодолением пешеходных и водных дистанций, рыбная ловля и состязания по спортивному ориентированию.



Фестиваль "Робинзонада" существует уже более 20 лет. На нем встречаются любители активного отдыха, спорта и туризма не только с целью определить лучших, но и для того, чтобы пообщаться со старыми знакомыми и обрести новых друзей. В прошлом году лидером общекомандного зачета стал коллектив из Упоровского района. На второй ступени пьедестала расположилась делегация из Нижнетавдинского района. Третьей стала команда из Тобольского района.

Состязания пройдут в районе деревни Криводаново (34-й км Старо-Тобольского тракта). В первый день турнир начнется в 14:00. Во второй день торжественное открытие фестиваля намечено на 10:00. Финальный день стартует для спортсменов также с 10:00.