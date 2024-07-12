Почта доставит кресла-коляски 400 жителям Тюменской области

Почта в партнёрстве с Минтрудом России и Социальным фондом доставит технические средства реабилитации маломобильным жителям 70 регионов страны. Доставка средств реабилитации в Тюменской области стартовала в пятницу, 12 июля. Всего с помощью Почты средства реабилитации получат 400 жителей Тюменской области, сообщили в пресс-службе УФПС Тюменской области.

Получить заказанные ТСР можно дома (курьеры привезут их в удобное время) или в отделениях. На первом этапе сотрудничества компания будет доставлять инвалидные кресла-коляски. В планах партнёров — расширить перечень продукции, доверив Почте работу в том числе с креслами-туалетами, телефонами для слабослышащих, протезами и костылями.

В февральском обращении к Федеральному Собранию Владимир Путин уделил особое внимание проблемам людей с инвалидностью, подчеркнув, что к 2030 году нуждающиеся должны быть обеспечены услугами долговременного ухода.

"Задача Почты — быть надёжным помощником государства и поддерживать все категории жителей страны. Многие люди с особенностями здоровья немобильны или испытывают сложности при передвижении. Ресурсы Почты позволяют сократить сроки получения ТСР для жителей всех регионов страны", — отметил генеральный директор Почты России Михаил Волков.

В конце прошлого года партнёры протестировали доставку в Псковской и Калининградской областях. Почта успешно выдала ТСР более чем 2 000 человек. В планах — до конца года начать выдавать продукцию с помощью электронных сертификатов на получение ТСР. Также компания добавит ТСР в каталог собственного интернет-магазина "Почта Маркет".