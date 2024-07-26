Уличный инклюзивный фестиваль пройдет в Тюмени 1 августа

Инклюзивный фестиваль "Город равных", посвященный 80-летию Тюменской области, 1 августа на пешеходной улице Дзержинского проведет областной центр реабилитации инвалидов.
В программе фестиваля: концерт, на котором выступят артисты учреждений культуры и талантливые исполнители с инвалидностью, мастер-классы по прикладному творчеству, где каждый сможет создать уникальную поделку и взять домой замечательный подарок.
Мероприятие призвано популяризировать творческий потенциал людей с ограниченными возможностями здоровья, демонстрируя, как искусство и творчество могут служить эффективными средствами социальной интеграции и реабилитации.
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