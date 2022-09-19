Виктория Борецкая, Иван Попов и Елена Еремина будут награждены за заслуги перед Тюменью

Почетным знаком "За заслуги перед городом Тюменью" будут награждены руководитель телерадиокомпании "Регион-Тюмень" Виктория Борецкая, гендиректор МСЧ "Нефтяник" Иван Попов и глава департамента потребительского рынка администрации города Елена Еремина. Такое решение единогласно приняли депутаты на очередном заседании Тюменской гордумы.

Депутаты подчеркнули большой вклад в развитие города каждого из кандидатов на награждение. Особые слова признательности за сотрудничество выразили Елене Ереминой.

Так, Альбина Селезнева отметила, что за годы тесного взаимодействия руководитель департамента зарекомендовала себя как добросовестный, ответственный человек и высококлассный специалист. Степан Киричук добавил, что у департамента большой спектр работы, в том числе защита прав потребителей. Дмитрий Елагин от имени фракции ЛДПР сообщил, что партийцы поддерживают все кандидатуры, что касается Ереминой, то, по его словам, она человек с активной жизненной позицией, возглавляемый ею департамент работает на 100 процентов даже при скромном штате, и предложил добавить ставок, так как люди реально приносят пользу горожанам, стоят на защите их интересов.

Много слов благодарности за профессиональный труд и вклад в развитие медицины прозвучало в адрес Ивана Попова. В ответном слове он подчеркнул общую заслугу коллектива МСЧ "Нефтяник" в успехах медчреждения.

Комментируя итоги заседания думы, глава города Руслан Кухарук поблагодарил депутатов и за предложенные к награждению кандидатуры и за их искреннюю поддержку. "Это достойные люди, тюменцы, который свой жизненный и трудовой путь посвятили служению жителям нашего города, — подчеркнул Кухарук. — Например, Виктория Борецкая многие годы трудится на телевидении Тюменской области. Проекты, которые сегодня реализуются — продолжение заложенных ранее традиций, и я рад, что эти традиции сохраняются, приумножаются. Мы видим, как живет наша большая Тюменская область благодаря репортажам, которые создает "Регион Тюмень" под руководством Борецкой". Благодарности горожан достойны и Иван Попов — не счесть вылеченных и спасенных пациентов, и Елена Еремина, которая обеспечивает оказание услуг, качественную реализацию товаров, делает так, чтобы компромисс между интересами потребителей и предпринимателей был соблюден, отметил глава города.

Председатель думы Евгений Заболотный также прокомментировал решение депутатов. В городе успешно развивается сфера туризма, в том числе благодаря эффективной работе Елены Ереминой. Виктория Борецкая, сохраняя традиции, вместе с творческим коллективом внедряет новые проекты, что тоже важно. Иван Попов — легенда здравоохранения, он отличный хирург, организатор, и то, что клиника занимает лидирующие позиции не только в регионе, но и в стране в целом — дорогого стоит.

"Все решения совершенно обоснованы, они опираются на достижения этих людей. Каждый проявил себя в своей сфере, очень разные люди, но именно они составляют и тюменский характер, и тюменскую жизнь, и двигают нас вперед", — подчеркнул Евгений Заболотный.