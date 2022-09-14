В России запускают новую программу комплексного развития молодежной политики "Регион для молодых"

Российские регионы получат софинансирование на организацию работы с молодежью. Такая возможность у субъектов РФ появится благодаря новой программе комплексного развития молодежной политики РФ "Регион для молодых".

О старте проекта рассказала в своем telegram-канале глава Росмолодежи Ксения Разуваева. "Регион для молодых" стал результатом совместной работы этой структуры и комиссии Госсовета РФ по молодежной политике, которую в ноябре прошлого года возглавил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

В рамках реализации программы в течение следующих двух лет в регионы на конкурсной основе будет направлено 10 миллиардов рублей (по 5 миллиардов рублей ежегодно). Эти средства можно пустить на различные цели, среди которых − создание системы непрерывного сопровождения и поддержки молодых, развитие инфраструктуры, а также разработка новых интересных форматов, создание контент-центров, повышение уровня компетенций профильных специалистов и эффективности их работы.

"Важно, что программа родилась из регионального опыта. С 2019 года в ряде регионов (Тульской и Калининградской областях, Татарстане, на Ямале) такой комплексный подход уже используется и показал свою эффективность. Коллеги из этих субъектов вошли в состав рабочей группы и помогли нам создать стандарт", − отметила Ксения Разуваева.

Ямало-Ненецкий автономный округ принял активное участие в разработке программы. Региону есть, чем поделиться: здесь ведется комплексная работа с молодежью и создается комфортная инфраструктура.

Например, в Салехарде была открыта первая в регионе арт-резиденция – создание подобных площадок планируется и в других крупных городах. В школах и колледжах округа будут размещены ячейки нового общероссийского движения для детей и молодежи – это позволит создать равные возможности для самореализации ребят и в городах, и в маленьких селах. В планах – обновить волонтерские и патриотические клубы, создать крытые площадки для экстремальных видов спорта. Также развивается система грантов для молодежи.

"Приятно видеть, что ямальскую практику масштабируют на всю страну. Обязательно попробуем свои силы в новой федеральной программе – нам тоже еще есть, куда стремиться. Уверен, такая поддержка выведет развитие молодежной политики в регионах на совершенно новый уровень", − заключил Дмитрий Артюхов.

Отметим, подать заявки на конкурс можно до 7 октября.