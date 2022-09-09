В Тюмени почтили память Евгения Зиничева

В Тюменской области почтили память министра МЧС Евгения Зиничева, героически погибшего в прошлом году во время Арктических учений в Красноярском крае.

На площади Тюменского учебного центра ФПС сотрудники Главного управления МЧС России, департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области возложили цветы к мемориалу погибшим при исполнении служебных обязанностей пожарным и спасателям, почтив память Героя России Евгения Зиничева. В часовне в честь иконы Божьей Матери "Неопалимая Купина" состоялся молебен о нем.

1 /2

"Министр МЧС России Евгений Зиничев, до конца оставаясь верным своему долгу, в последнюю минуту жизни пришел на помощь ближнему. Дела и поступки Евгения Николаевича навсегда останутся для нас образцом личного мужества, стойкости и силы духа. А его самоотверженность, высочайший профессионализм и настоящие человеческие качества - нравственными ориентирами для всех сотрудников чрезвычайного ведомства", - отмечается в Telegram-канале МЧС РФ. Генералу армии посвящен влог.