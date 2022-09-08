В Тюмени пройдет театральный фестиваль "Кто ты и откуда?"

Театральный фестиваль "Кто ты и откуда?" тюменцы планируют провести в ноябре, на реализацию проекта команда Молодежного театрального центра "Космос" выиграла грант Президентского фонда культурных инициатив в размере 5,1 млн рублей.

"Кто ты и откуда?" — театральный проект, в ходе которого горожане смогут узнать больше о национальной идентичности народов, живущих на территории России с помощью театральных практик. Проект будет интересен тюменцам, которые занимаются исследованием своего рода, увлекаются историей, социологией.

"Мы второй раз попали в число получивших поддержку. Этот проект масштабнее предыдущего, "Архивации нас". Однако мы движемся в сторону не только увеличения масштабов проектов, но и улучшения качества работ, которые будут показаны в рамках мини-фестиваля и созданы в рамках лабораторий. Надеемся, что "Кто ты и откуда?" станет площадкой для новых имен и проектов", — рассказал руководитель МТЦ "Космос" Александр Крестьянинов.