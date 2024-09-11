В Тобольске организуют трехдневный книжный фестиваль

Фестиваль Книги в Тобольске пройдет с 13 по 15 сентября на улице Мира. в программе - более сотни мероприятий для детей и взрослых.

В администрации города сообщили, что гостей ожидают книжные коллекции, творческие мастерские, познавательные лекции, детские мастер-классы, интерактивные инсталляции, лаборатории, паблик-арт, пешие квесты, ралли на самокатах, заезд на велосипедах, трюки и уроки в рампе и даже полеты на воздушном шаре!

Фестиваль Книги в городе привезет в Тобольск сильную коллекцию визуальной литературы для детей, позавидовать которой могут многие книжные магазины и ярмарки. Резиденты магазина-фестиваля детские издательства "А+A", "Альпина.Дети", "Белая ворона", "Карьера Пресс", "КомпасГид", "Редкая птица", "Самокат" подготовят специальную программу из более чем 60 книжных мастер-классов.

Новости и программа фестиваля здесь.