Тюменская "Семья" приглашает руководителей учреждений соцобслуживания на беседу

Способы повышения эффективности предоставления социальных услуг семьям и детям в Тюменской области и Уральском федеральном округе сбирвюся обсужиь 8 сентября в центре "Семья".

⁣Мероприятие проводится по инициативе АНО "Центр развития инновационных социальных услуг "Партнерство каждому ребенку" (Санкт-Петербург), его участниками станут руководители учреждений социального обслуживания населения Тюменской области, представители общественных организаций и учреждений по работе с семьей и детьми из регионов УрФО. В планах - обмен опытом помощи семьям, нуждающимся, перспективы развития системы оказания помощи семьям с детьми и потребности во внедрении новых технологий работы.

Завсектором психологической и методической помощи центра "Семья" Ирина Кислицина:

Намного легче помогать семьям преодолеть кризис, когда точно понимаешь, что и почему происходит с родителями и ребенком и имеешь не шаблонные подходы, а тонко настроенные техники для решения практически любой проблемы.

Для участия в мероприятии в дистанционном формате с использованием программы ZOOM нужно подключиться по ссылке. ⁣ Дополнительную информацию по вопросу участия в мероприятии можно получить по телефону: 8 (3452) 20-89-48⁣.