Моор разговором с родителями участника СВО запустил марафон звонков героям

В День героев Отечества глава Тюменской области Александр Моор запустил "Марафон звонков героям" и лично позвонил родителям одного из бойцов, который сейчас находится на службе.

"В мой адрес поступают десятки писем от командиров подразделений из зоны проведения СВО. Офицеры пишут о храбрости и доблести, которые проявляют тюменцы, и просят поблагодарить родителей за достойное воспитание детей. Не мог не откликнуться на эти просьбы. Сегодня запускаю "Марафон звонков героям". Позвонил родителям бойца из Казанского района. Уверен, что депутаты Тюменской областной Думы, главы муниципалитетов и общественные деятели поддержат инициативу. Верим в наших воинов, желаем им удачи в бою. Победа будет за нами!" - написал Моор в своем телеграм-канале.

Сам губернатор поговорил с родителями бойца Никиты, который после окончания техникума ушел на срочную службу в армию и там подписал контракт с Минобороны. У парня уже есть медаль за отвагу. Передать благодарность за воспитание сына патриотом губернатора в письме попросил командир части. В семье Алексея Николаевича и Натальи Валерьевны четверо детей, младшая дочь написала о брате стихотворение и выступила с ним в Тюменской облдуме. "Друзья, рад был с вами пообщаться. Чувствую - хорошее настроение. Никита у вас, конечно, молодец, герой, как и все наши ребята, которые сейчас в зоне СВО. И вам я хочу пожелать, конечно, крепкого здоровья, позитивных мыслей, силы духа и веры в наших ребят, в наших воинов. Мы с вами!" - сказал в конце беседы Моор.

Напомним, ранее губернатор объявил 2025-й год Годом героев Тюменской области.