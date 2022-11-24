Мобилизованные и их семьи не будут платить пени за просрочки коммунальных платежей

08:00 24 ноября 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Мобилизованных и их семьи в Тюменской области освобождили от начисления пеней за несвоевременную оплату жилья, коммунальных услуг, взноса на капремонт, сообщает информцентр правительства ТО.

Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Пени не начисляются до прекращения действия контракта о прохождении военной службы в связи с призывом по мобилизации в Вооруженные Силы РФ. Данное постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 7 октября 2022 года", - отмечается в сообщении информцентра ТО.

Теги: Александр Моор , коммунальные долги , мобилизация , платежи ЖКХ , соцподдержка
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2022