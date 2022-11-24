Мобилизованные и их семьи не будут платить пени за просрочки коммунальных платежей

Мобилизованных и их семьи в Тюменской области освобождили от начисления пеней за несвоевременную оплату жилья, коммунальных услуг, взноса на капремонт, сообщает информцентр правительства ТО.

Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Пени не начисляются до прекращения действия контракта о прохождении военной службы в связи с призывом по мобилизации в Вооруженные Силы РФ. Данное постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 7 октября 2022 года", - отмечается в сообщении информцентра ТО.