Заявление на субсидию для оплаты ЖКУ можно теперь оформить на Госуслугах

Правительство Российской Федерации упростило порядок предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг теперь д ля получения субсидии гражданам достаточно подать электронное заявление через личный кабинет на портале госуслуг. Основная часть необходимых документов будет запрашиваться через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Тем, кто предпочитает по старинке обращаться с заявлениями в органы социальной защиты или МФЦ, такую возможность сохранили.

Право на получение субсидии имеют граждане, у которых ежемесячно на оплату ЖКУ уходит больше определенной доли дохода. В Тюменской области максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи составляет 20 процентов.