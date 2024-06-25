Заявление на субсидию для оплаты ЖКУ можно теперь оформить на Госуслугах

Правительство Российской Федерации упростило порядок предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг теперь д ля получения субсидии гражданам достаточно подать электронное заявление через личный кабинет на портале госуслуг. Основная часть необходимых документов будет запрашиваться через систему межведомственного электронного взаимодействия.
Тем, кто предпочитает по старинке обращаться с заявлениями в органы социальной защиты или МФЦ, такую возможность сохранили.
Право на получение субсидии имеют граждане, у которых ежемесячно на оплату ЖКУ уходит больше определенной доли дохода. В Тюменской области максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи составляет 20 процентов.
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