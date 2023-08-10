Более 12,3 тысячи семей получили в 2023 году выплаты на третьего и последующих детей

За первое полугодие 2023 года ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка и последующих детей была предоставлена 12,3 тысячи семей на общую сумму почти 850 млн рублей.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка и последующих детей предоставляется по региональному проекту "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография". Она входит в число 16 мер социальной поддержки, которые введены в Тюменской области в дополнение к федеральным. Выплата может быть назначена, если третий ребенок и последующие дети родились до 31 декабря 2022 года включительно. Если ребёнок родился после 1 января 2023 года, семья может обратиться за единым пособием в СФР.

Выплата является массовой социально значимой услугой, обратиться за ней можно через единый портал государственных и муниципальных услуг.

С 2018 по 2022 год в Тюменской области родилось более 95 тысяч детей, что сопоставимо с общим населением г. Тобольска. По результатам 2022 года область занимает 9 место по суммарному коэффициенту рождаемости (2 место в УФО) и 11 место по естественному приросту среди субъектов РФ.