Региональный маткапитал на третьего и последующих детей в 2022 году получили 5 798 тюменских семей 

12:21 16 ноября 2022
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Поддержка в размере 100 тысяч рублей многодетным семьям предоставляется в рамках нацпроекта "Демография", общая сумма — более 347,7 млн рублей.

Обратиться за выплатой можно в  течение трех лет после рождения третьего и последующего детей, для этого нужно иметь гражданство РФ и проживать в Тюменской области (по регистрации или по решению суда). Заявителем может быть и мужчина при определенных обстоятельствах.

Капитал можно потратить на газификацию, платные медуслуги для детей, приобретение, строительство, ремонт жилья, образование детей, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов, доплату к ежемесячной выплате на 3-го ребенка и последующих детей.

Теги: бюджет , демография , материнский капитал , соцподдержка
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