В тюменском Доме правосудия открыли первый на Урале пресс-сектор для работы со СМИ

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Первый в Уральском федеральном округе пресс-сектор Объединённой пресс-службы судебной системы открылся во вторник в Доме правосудия (Тюмень, 8 Марта, д.1), красную ленту в торжественной обстановке в преддверии Х Всероссийского съезда судей разрезали председатель Тюменского областного суда Вячеслав Антропов и заслуженный юрист РФ Анатолий Сушинских.

Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области работает почти год, благодаря этому количеству материалов о работе суда в СМИ кратно возросло, качественно изменилась наполняемость сайта, успешно ведется Телеграм-канал. Объединённая пресс-служба судебной системы всегда поможет в организации интервью, подготовке информации по делам, рассматриваемым судами региона, отметил председатель Тюменского облсуда Вячеслав Антропов.

В новом пресс-секторе удобно записать комментарий, можно подробнее узнать о работе судебной системы Тюменской области. Сейчас в тач-панель загружены материалы о мировой юстиции региона. В дальнейшем электронная библиотека пресс-сектора будет пополняться.

После торжественной части журналисты и представители судебной системы обсудили концепцию информационной политики судебной системы на 2020-2030 годы, договорились о дальнейшем сотрудничестве.