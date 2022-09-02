Новый асфальт во дворе школы и забор у детсада в Тюмени появились благодаря городским депутатам

Фото - https://duma.tyumen-city.ru/

Депутаты Тюменской городской думы Александр Захаров и Владимир Гороховцев помогли решить вопросы безопасности и благоустройства во втором корпусе детсада №162 и в школе №77.

Александр Захаров по мере возможности оказывает помощь детским садам, в том числе в вопросах материально-технического содержания зданий и территории. Так, по ходатайству депутата во втором корпусе детского сада № 162 на ул. Широтной, 37 в конце августа по всему периметру здания установили новое ограждение. Заведующая детсадом Алена Лобачёва отметила, что довольна таким сотрудничеством. "Александр Витальевич очень внимательный человек, он неравнодушен к проблемам и потребностям нашего учреждения и всегда старается помочь", – сказала она.

Владимир Гороховцев по обращению директора школы № 77 Натальи Беляковой помог привести в порядок асфальтовое покрытие во дворе учебного заведения, взяв на себя все расходы по благоустройству. Депутат лично контролировал работу подрядной организации и оценивал результат. Благодаря неравнодушию народного избранника торжественная линейка 1 сентября прошла на обновленном школьном дворе.