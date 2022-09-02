Тюменских школьников в столовых будут кормить мороженым и бутербродами с сыром

2 сентября школьников Тюмени в столовой ждет мороженое, чахохбили из курицы с рисом и бутерброд с сыром, сообщили в администрации города.
В этом году дети выбирали себе меню в школьные столовые на большой дегустации с участием известного ресторатора, ведущего телепередачи "ПроСТО кухня" на канале СТС, автора кулинарных книг Александра Бельковича.
Дегустация была организована Комбинатом школьного питания "Центральный", чтобы выявить фактические предпочтения школьников и их пищевые интересы. На дегустации присутствовали дети из десяти школ города Тюмени разного возраста. Каждый участник смог попробовать все, выставить баллы блюдам, сделать заметки, написать отзыв.
Из летнего меню ребята "забрали" с собой в новый учебный год витаминизированное молоко со вкусом клубники, ванили, шоколада, которое стало безусловным лидером с максимальными оценками за вкусовые качества.
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