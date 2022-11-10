В Тюмени возбудили уголовное дело из-за вспышки кишечной инфекции в одной из городских школ

В связи с выявлением инфекционного заболевания у учеников школы № 5 города Тюмени в конце октября прокуратурой области организована проверка, в ходе которой были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил, ставшие причиной массовой заболеваемости детей.

Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщало про закрытие первого корпуса школы №5 и пищеблока на карантин из-за групповой заболеваемости детей острым гастроэнтеритом, вызванным норовирусом.

"В ходе проверки на пищеблоке школы и в деятельности организатора питания - АО "КШП "Центральный" выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил, повлекшие распространение кишечной инфекции среди обучающихся. Прокуратура округа направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ", - сообщает облпрокуратура.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры округа.