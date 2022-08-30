Депутаты гордумы помогают тюменцам решать важные вопросы

Фото - https://duma.tyumen-city.ru/

Исполнение наказов жителей Тюмени и помощь им в решении текущих вопросов — важные направления деятельности народных избранников, поэтому работа с населением ведется в непрерывном режиме.

Так, в рамках исполнения наказов избирателей депутат Дмитрий Антипов контролирует благоустройство двару у дома №29 по улице Самарцева. Объект включен в муниципальную программу "Формирование современной городской среды в городе Тюмени на 2019-2025 годы". Жители неоднократно жаловались на подтопление тротуаров и глубокие выбоины на дороге, которые возникали из-за отсутствия ливневой канализации. При ремонте двора сделали все, чтобы решить проблему, а также заменили ветхие водопроводные сети. На сегодня во дворе провели перепланировку, заасфальтировали тротуары и проезжую часть вдоль домов, установили турники, корт и малые архитектурные формы на детских площадках. По словам представителя подрядчика, во дворе максимально сохранено озеленение. "Благоустройство двора устранит проблему, с которой ко мне обращались жители еще в ходе предвыборной кампании в 2018 году. Решению вопроса способствовал правильный подход управы Калининского округа к взаимодействию с жителями, начиная от согласования проектов и до завершения работ, которые проводятся под контролем и при участии тюменцев", – прокомментировал Дмитрий Антипов.

Депутат Николай Моисеев помог многодетной семье с небольшим достатком решить квартирный вопрос. Семья с тремя малолетними детьми жила в тесном ветхом доме по улице Хусаинова, которой достался им по наследству, на учет как нуждающихся в жилье их не ставили из-за ошибочно завышенной кадастровой стоимости дома. За помощью к депутату тюменцы пришли в марте прошлого года, совместно удалось доказать, что дом аварийный, и в мае семье предложили две маленькие квартиры в разных частях Тюмени… "После моего вмешательства семью, наконец, обеспечили жильем. Тюменцы получили хорошую благоустроенную квартиру", – поделился радостной новостью депутат.