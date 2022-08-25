751 случай коронавируса выявили в Тюменской области за сутки

По данным Оперштаба Тюменской области, за минувшие сутки в регионе зефиксирован 751 случай заболевания (всего с начала пандемии - 202 909), в том числе 118 у детей, 287 человек выздоровели (за весь период - 193 574).

Госпитализировано за сутки 53 пациентов, 5 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), под меднаблюдением 5 035 человек.

Из 119 коек свободны 5%.

5 653 лабораторных исследования проведено за сутки (всего 4 198 990). Сделано вакцинаций против коронавируса 1 292 925, полным курсом - 1 134 337.