Наталия Путина назначена главным врачом регионального госпиталя для ветеранов войн

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Работавшая ранее главным врачом поликлиники №12 города Тюмени Наталия Путина стала главным врачом областного госпиталя для ветеранов войн. С назначением на новую должность врача и депутата Тюменской городской думы поздравил председатель думы Евгений Заболотный.

"Поздравляю замечательного врача, отзывчивого и всегда готового помочь людям депутата Тюменской городской Думы Наталию Путину с важным для жителей региона назначением. … Наталия Путина является активным участником волонтерского центра городской Думы, знает о чаяниях и заботах пожилых людей. На новой должности у неё много планов и проектов, которые она, безусловно, реализует. Желаю профессиональных побед и успехов, благодарных пациентов, здоровья, сил и терпения!" - написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Евгений Заболотный.

Председатель думы отметил, что у госпиталя богатая история, хорошие традиции по заботе о здоровье ветеранов, и выразил уверенность, что Наталия Путина будет активно взаимодействовать и оперативно решать возникающие вопросы совместно с депутатом гордумы Степаном Киричуком, возглавляющим областной Совет ветеранов войны и труда.