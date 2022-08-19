Детсад "Антошка" в Тюмени примет детей раньше срока

Детский сад (№155 корпус №3) в Тюмени введен в эксплуатацию досрочно, его сегодня проинспектировали Александр Моор, полпред президента в УрФО Владимир Якушев и глава Тюмени Руслан Кухарук.

Здание, внутренние помещения детсада к приему юных тюменцев полностью готовы, оснащены и благоустроены игровые площадки и зоны. Осталось до 1 сентября получить о лицензию на образовательную деятельность.

Детсад расположился в трехэтажном здании по ул. Беловежская, 11 и занимает площадь в 5 880,80 кв.м. Предполагается, что дошкольное учреждение будут посещать 516 воспитанников, 90 из них - ясли.