Родители погибшей в детскому саду девочки отсудили 3 млн рублей

Гражданское дело по иску родителей погибшей в детском саду девочки о взыскании компенсации морального вреда рассмотрено в Тобольске. Трагедия случилась в начале мая 2023 года, когда на утренней прогулке, оставшись без пригляда взрослых, ребенок 2019 г.р. погиб в домике-беседке.

Родители предъявили требование к детсаду о компенсации причинённых нравственных страданий в размере 3 млн рублей каждому. В судебном заседании представитель детского сада в судебном заседании принесла свои соболезнования семье погибшей. Пояснила, что детский сад не располагает средствами, чтобы возместить моральный вред, и просила об уменьшении размера морального вреда.

"Суд, учитывая все доказательства по делу, частично удовлетворил требования истцов. Взыскал с МАДОУ детского сада г. Тобольска в пользу каждого из родителей компенсацию морального вреда по 1 500 000 рублей. Указав, что при недостаточности средств у детского сада для удовлетворения требований взыскание следует произвести субсидиарно с МО городской округ г. Тобольск в лице Департамента имущественных отношений г. Тобольска", - сообщает объединенная пресс-служба судов ТО.

Воспитатель погибшей девочки в сентябре по статье о причинении смерти по неосторожности была ограничена в свободе на один год и лишена права работать по профессии на два года.