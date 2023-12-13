В Тюменской области за пятилетку построили 18 детсадов

За пять лет в Тюменской области построено 18 детских садов общей вместимостью более 6 тысяч воспитанников.

Детские сады в Тюменской области строятся в крупных городах и небольших посёлках. 2023 году построено два дошкольных учреждения. Корпус №2 детского сада №127 в мкр. Березняковский г.Тюмени торжественно открылся в августе. Детсад принял 630 детей, в том числе 4 ясельные группы. В селе Митькинское Вагайского района по программе замены ветхих школ построена малокомплектная школа с дошкольным отделением на 15 мест. В этом же здании предусмотрено помещение под ФАП.