12 детсадов построят в Тюменской области за пятилетку

В Тюменской области за пять лет планируют построить 12 детских садов с ясельными группами, сообщил губернатор Александр Моор.

"В ближайшие пять лет планируем построить в регионе 12 новых детских садов. Возводить их будем там, где идет активное жилищное строительство. Ведь родителям удобно водить детей в садик рядом с домом. Еще больше мест создадим для ребятишек ясельного возраста. Все – для комфортной и интересной жизни земляков. Ведь мы одна большая семья", - отметил Моор после посещения двух свежеотремонтированных детсадов.

По данным пресс-службы губернатора, с 2021 года в регионе было введено 11 детских садов на 3,8 тысячи мест, в запланированных 12 новых будет создано 4,7 тысячи мест.