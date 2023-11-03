Новый детский сад построят в микрорайоне Мелиораторов в Тюмени

Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Новый детский сад на 330 мест постоят в Тюмени в микрорайоне Мелиораторов. Застройщиком выступит ООО "Завод "ЖБИ-3". Завершить строительство планируется к августу 2026 года.

Как сообщил в своем Telegram-канале генеральный директор ООО "Завод "ЖБИ-3", депутат Тюменской городской Думы Александр Соловьев, это будет трехэтажное здание общей площадью 5,9 тыс. кв. метров. В каждой группе - раздевалка, спальная и буфетная комнаты, санузел с умывальной зоной. Будут организованы специализированные помещения для индивидуальных занятий с воспитанниками, зал физкультуры, кабинет логопеда, зал музыкальных занятий, кабинет рисования, медицинский блок и другие вспомогательные помещения. А на территории детсада для каждой группы предусмотрены игровые площадки, теневые навесы и малые архитектурные формы.

"Проект типовой, подобный детский сад мы уже строили на ул. Мебельщиков в 2019 году. Кстати, именно он был признан победителем конкурса на лучшее достижение в строительной отрасли Тюменской области в номинации "Объект года. Новое строительство". А сам проект вошел в Росреестр экономически эффективной документации", - отметил Александр Соловьев.

Он также добавил, что детские сады по проекту ЖБИ-3 строятся с использованием специальных стеновых панелей, произведенных на заводе. Они обеспечивают высокую теплоэффективность здания. "Снаружи корпус, как всегда, будет привлекательным и ярким, чтобы малыши приходили сюда с радостью и хорошим настроением", - рассказал руководитель предприятия.