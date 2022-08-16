Сотрудников Тюменской авиабазы вернулись и Югры, где боролись с лесными пожарами

30 сотрудников Тюменской авиабазы вернулись из ХМАО – Югры, где с 3 августа работали на в ликвидации ЧС в лесах, сообщает деплеса Тюменской области.

Специалисты Тобольского и Уватского авиаотделений Тюменской авиабазы совместно с другими подразделениями авиалесоохраны локализовали и потушили 4 лесных пожара на общей площади более 300 га. В целом на тушении пожаров в Югре они отработал свыше 2000 часов, совершили 90 производственных спусков со спусковым устройством СУ-Р.

Дополнительная переброска лесопожарных формирований была осуществлена в рамках Межрегионального плана маневрирования.