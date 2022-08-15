Депутаты гордумы приняли участие в торжественном собрании в честь Дня Тюменской области

Депутаты Тюменской городской думы приняли участие в торжественном собрании в честь Дня Тюменской области, которое прошло накануне годовщины образования региона в ДК "Нефтяник".

Депутаты Тюменской городской думы поздравили земляков и пожелали дальнейшего динамичного развития нашему региону. Председатель гордумы Евгений Заболотный в беседе с журналистами обратил внимание на символичность того, что день рождения Тюменской области совпадает с Днем строителя.

"Наш регион постоянно развивался, строился. С момента своего рождения в сложные военные годы Тюменская область подставляла плечо всей стране, была плацдармом во время освоения и развития нефтегазового комплекса. Сегодня у региона очень много запланированных перспективных проектов, отвечающих всем современным требованиям. Впереди – новые победы! Вместе у нас обязательно всё получится!" - сказал Евгений Заболотный.